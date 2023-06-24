俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」指控俄國軍事高層對其部隊發動攻擊，24日採取戲劇性報復行動，揮軍進佔俄國南部軍事總部羅斯托夫市（Rostov-on-Don），場面一觸擊發。不過瓦格納表示，進兵過程沒有遭遇俄軍攔阻，當地民眾似乎也沒在怕，好奇拿起手機拍攝瓦格納進城的畫面，甚至還有清潔工照常上街打掃，與一旁的軍隊坦克形成強烈對比。

東歐媒體《NEXTA》在推特上發布了一段影片，可以看到稍早瓦格納集團的裝甲和坦克佔據了羅斯托夫市主要街道，持槍士兵將軍事總部團團包圍，氣氛相當緊張。不過就在街角另一頭，不少民眾卻是興奮地拿起手機拍攝，一派輕鬆的模樣，似乎不覺得眼前的場面有多危險。

The situation at the headquarters of the Southern Military District in #Rostov. pic.twitter.com/NwROXEWrmT — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

另一支影片則是拍下清潔人員無視坦克就在身旁，照常拿起掃把掃街的模樣，彷彿這只是再正常不過的一天，就連手裡拿著大砲的士兵也得讓他三分。另一位網友@wartranslated的影片中，拍攝者訪問另一位正在掃地的清潔工，是否會對城市遭到佔領感到害怕，這位穿著拖鞋的仁兄一臉淡定回答：「安啦！一切都按照計畫進行，」讓人充分見識到俄羅斯人的「戰鬥民族」精神。