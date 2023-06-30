歐洲聯盟（EU）各國領袖今天宣布，他們將做出長期承諾，強化烏克蘭安全；與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基也敦促他們開始對俄羅斯實施新一輪制裁。

路透社報導，歐盟領導人在布魯塞爾舉行的峰會上，再次譴責俄羅斯向烏克蘭發動戰爭，並稱歐盟和其成員國「隨時準備好」為協助烏克蘭長期自我防衛的承諾作出貢獻。

歐盟領袖在總結這場峰會的文本中表示，他們將迅速權衡做出這些承諾的形式。

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）說，他們可以以歐盟現有的支持為基礎，例如「歐洲和平機制」（European Peace Facility），這個組織已為烏克蘭提供數十億歐元的軍備資金，並為烏軍提供培訓。

波瑞爾對記者說：「對烏克蘭的軍事支持必須是長期的。」他還說，歐盟可以效仿歐洲和平機制，建立一個「烏克蘭國防基金」（Ukrainian Defence Fund）。

他補充說：「相關訓練得繼續下去，軍隊現代化也必須持續進行。烏克蘭需要我們承諾繼續確保他們在戰爭期間和戰後的安全。」

歐盟的聲明，促使北大西洋公約組織（NATO）成員國和美、英、法、德等軍事大國討論如何向烏克蘭保證西方將致力於強化其長期安全的措施。

烏克蘭認為，確保自身安全和歐洲安全的最佳方式是加入北約。但基輔承認，這在戰爭期間不可能做到，且北約成員國對於戰後多久才能納入烏克蘭也看法分歧。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）透過視訊連線向歐盟領袖發表談話，感謝他們對俄羅斯實施第11輪制裁。這些制裁措施已於本月稍早獲得批准，目的是阻止其他國家和公司規避現有措施。

根據烏克蘭總統府網站公布的談話內容，澤倫斯基表示：「重要的是不能停止實施制裁。」

他說：「停止實施的次數愈少，俄羅斯就愈無法適應各方施加的壓力，也就愈難想辦法規避制裁。」

澤倫斯基也提到俄羅斯傭兵集團「瓦格納」（Wagner）上週末發起兵變，只是最後流產。

他說：「俄羅斯愈弱，當權者愈害怕兵變和起義，就愈害怕會激怒我們。俄羅斯的軟弱將使其他國家感到安全，而它的失敗將解決這場戰爭的問題。」（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1120630