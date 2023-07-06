盛傳俄羅斯總統普丁在短命兵變期間逃離莫斯科

俄羅斯總統普丁向來以硬漢形象示人，一副天不怕地不怕的模樣。不過，身為前石油大亨的流亡反對派領袖霍多科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）說，在傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）6月24日發動短命兵變期間，他監視了普丁的動向。

據《新聞周刊》（Newsweek）5日報導，現居倫敦的霍多科夫斯基說，有熟人告訴他，在這次兵變中，普丁搭機離開莫斯科，而最可能的去向，就是前往約250英里（約402公里）外，位於特維爾（Tver）和諾夫哥羅（Novgorod）之間的瓦爾代（Valdai）官邸。

而在兵變期間普丁顯然不見人影，引發了種種對他下落的揣測。包括霍多科夫斯基熟人的最新說法，還有飛航追踪數據在內，已有多方消息顯示，普丁當時並不在莫斯科。

此外，據俄羅斯獨立媒體「機構」（Agentstvo）1月報導，在無人機攻擊俄羅斯境內後，普丁官邸附近就設置了「鎧甲」（Pantsir）-S1防空系統。報導還說，這官邸是普丁和親朋好友的休閒地。