明（19）日勞動部將召開「第2季基本工資小組會議」，但基本工資調漲與否、調幅多少仍待第3季拍板，總統蔡英文自上任以來已連7年調漲。產業界表示，明日會議僅消費者物價指數（CPI）、經濟成長率（GDP）討論，不會討論薪資調幅，「但現在適逢選舉，調漲機率相當高」。

據勞動部過去的基本工資審議委員會計算方式，若本次調漲，漲幅將落在3.22％至3.57％間，基本工資月薪將調漲為2萬7265元，時薪為182元，但仍待第3季討論結果拍板而定。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛指出，基本工資審議委員會歷年都是第3季召開，也就是8-9月之間，會針對CPI、GDP等指數來討論，勞資雙方代表都會在會內交換意見，但要說到底會不會漲，或漲幅多少都還言之過早。

而總統蔡英文承諾的勞動政見「最低工資法」至今尚未兌現，黃維琛表示，「最低工資法」目前在行政院審查中，勞雇雙方對於其中的指標都還有不同意見，明天的會議也可能會對此展開討論，「明年520前兌現確實是大家的期待」。

全國產業總工會理事長江健興說，雖然明天不會討論是否調漲，但基本工資「一定要漲」，如果調幅是3.5％，其實還可以更高，不能調漲後都被通膨吃掉，這樣對勞工也不公平，若CPI太高就需要透過調漲來反映，但還要看第2和第3季整體經濟指標而定，之後勞資雙方再來考量。

全國工業總會常務理事何語表示，明天只會討論今年截至4月份的CPI、GDP、失業率、勞工變動率、出口訂單量、出口金額等指標，但今年1-4月份訂單情況都不好，一方面CPI變高、物價漲，生產勞動力也沒有增加。

何語說，執政黨一定會想調，因為適逢選舉年，但要調多少還要看經濟情勢，調幅太低勞工不高興，調幅太高讓失業勞工增加也不是大家樂見，調漲確實是把雙面刃。