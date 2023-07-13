嘉縣梅山鄉大南社區花廊提供遮陰，也帶來繽紛色彩的視覺景觀。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉縣梅山鄉大南社區早期石磨作為磨汁用途，有引入水流的意象。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉縣梅山鄉大南社區利用古亭畚轉化為信箱，並傳遞文化。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣梅山鄉大南社區「宅院門面形塑計畫─好山好水好家在」，用巧思改造居民常聚集聊天的路口，轉角遇見美景，榮獲今年建築園冶獎「公共建築景觀類及社區文化景觀營造類獎」，縣長翁章梁肯定縣府團隊推動農村再生計畫10餘年有成。

嘉縣府農業處表示，大南社區是40、50年代的早期聚落，多是農戶用紅瓦磚建築的自用住宅，以及存放農業機具、農產品的農舍，隨著農村人口高齡化，長輩年邁無力整理周邊環境，雜草蔓生、房舍荒廢閒置、毀損壞朽，整個社區顯得老態。

縣府推動農村再生計畫，輔導社區申請到農委會水保局的經費1年約20萬元補助，修繕社區閒置空間，經居民討論決定在大家常出入聊天的坑口聚落，此處臨嘉163-3（鄉道）路旁，是能聚焦的顯眼處所。

嘉縣府農業處指出，社區與輔導團隊依據基地形狀、地形、經費等條件，多次討論整合意見後，鋪設鵝卵石步道、壓花地坪、啞管花架、石砌水池、花台、石板階梯、花草植栽等，住戶還在外側自行捏塑「古亭畚」，當作郵箱，讓郵差投信，呈現農村聚落早期的意象。

翁章梁表示，時代不同，早期農村的設施或許功能性已不存在，重塑大型體已無意義，轉換為小巧作品，賦予新功能，就能延續農村文化的生命，再生絕美風景，原本荒蕪雜亂的轉彎路口，轉變為美麗的一隅。