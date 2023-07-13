內政部日前預告將修法開放太陽能光電綠能發展區，引發學界及民間團體疑慮，連署呼籲暫緩公告。環保團體與學者今也進一步開記者會，要求政府將「綠能發展區」的定義、主管機關及劃定標準清楚說明，並與社會大眾充分溝通，以避免大開空白支票、放寬開發點狀農地的疑慮。

成功大學都市計畫系教授張學聖指出，內政部6月16日預告「非都市土地使用管制規則」第6條修正草案，將對「綠能發展區」大開方便之門，重新放寬零星點狀農地開發限制，恐將再次造成農業生產局環境的破壞。

張學聖表示，公民團體疾呼暫緩20多天，相關訂位和計畫內容卻依然不清楚，難免使人疑慮，而內政部稱會跟經濟部、農委會共同審慎研議，那研議的內容會議記錄在哪裡？應該供大家共同檢視。

他強調，修法的關鍵為「綠能發展區」，如何劃設？誰來劃設？面積多少？目前資訊錯亂，如果「綠能發展區」定位不明、內容模糊不清，為何急著修法通過，沒有看到具體措施要透過修改大開後門，這樣合理嗎？

美濃農村田野學會執行理事溫仲良指出，綠能發展區的主管機關為何，至今都沒有充分資訊揭露。如果未來這塊區域非農政單位主管，將嚴重衝擊在地農民的相關補助申請，形同放生當地農民、甚至是懲罰當地農民，相當荒謬。

台灣環境規畫協會祕書長陳郁屏表示，綠能發展區不應該是農業部門割棄的土地，應該針對氣候風險較高的農業脆弱地區，思考如何透過綠能增加農民收益與土地保全，強化農業環境的永續，此次綠能發展區爭議在於未見政策實質內涵，卻先要放寬法規，呼籲主管機關應先就綠能發展區的必要性、區為合理性、實質設置規範等事項，充分與社會討論協商。