內政部11日發布修正「警察人員陞遷辦法」，增訂「執行警察任務對國家社會具有卓著功績之特殊貢獻」，亦為特殊功績陞職事蹟之一，不再以「冒生命危險」為必要條件。警政署表示，因應新型犯罪型態，員警特殊功績也須與時俱進，另為避免申報寬濫，具體特殊貢獻事蹟認定，須由特殊功績陞職審議會公開審議。

警政署指出，此次修正重點除增訂警察人員特殊功績陞職事蹟外，為鼓勵原住民員警返回原住民族地區服務，也放寬原住民員警本人設籍達2年，得申請返籍請調，並增訂具原住民身分者，得按其意願優先考量派任原住民族地區服務等規定。

此外，為提升駐外警察聯絡官陞遷發展，以及培養具國際事務能力的重要警職人才，本次也增訂免試保送參加縣（市）政府警察局分局長班訓練規定，後續將配合修訂「縣市政府警察局候用分局長遴訓作業規定」，在不影響原有名額的前提下，明定免試保送名額每期最多1人，以外加名額錄取，並請刑事局於遴選保薦時，應審慎嚴謹，以符拔擢績優人才的目標。