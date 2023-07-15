哥倫比亞政府今天表示，月前在亞馬遜地區發生空難倖存、在叢林裡存活超過5週獲救的4名哥倫比亞原住民孩童，住院休養34天後現已康復出院。
路透社報導，獲救孩童年齡在1歲至13歲不等，他們5月1日發生飛機墜毀事故，上月在亞馬遜叢林被搜救人員發現，但他們的母親與另兩名成人均罹難。
官員表示這些原住民孩童靠野外求生知識，並憑藉大姊的勇氣在叢林中度過難關、保住一命。
哥倫比亞兒童福利機構主任卡塞雷斯（Astrid Caceres）告訴記者：「他們的體態與體重都恢復了，他們真的過得很好。現在開始第2階段對他們的照顧與保護。」
卡塞雷斯說由於「家庭狀況複雜」，這群兄弟姊妹仍繼續由兒福機構照護，最終的監護安排將在未來6個月內決定，並說目前是保護這些孩童的過渡階段。
小孩父親與母親方面的家屬都向媒體表示希望獲得監護權。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）
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