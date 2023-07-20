侯辦執行長金溥聰與組織副召集人謝龍介昨到雲林拜會前雲林縣長張榮味，謝龍介還原談話過程，彼此相談甚歡，張榮味肯定金溥聰加入後，選舉有比前段時間進步多，張也提點侯友宜要重新做人設，應該在人設上去行銷，一個好產品沒有包裝跟行銷不會大賣。

由於金謝到訪前，張榮味先接受媒體採訪時說鴻海創辦人郭台銘如果參選他就會投郭台銘，被解讀為給金碰軟釘子。對此，謝龍介說，張榮味是「高人」，而且「比關公還要關公」，因為他承諾過要挺郭，他講話算話，所以郭要選就支持他，那郭沒選他當然支持國民黨的候選人。

謝龍介也還原整個拜會過程，他們先去張榮味家中拜會，閒聊了一小時才去餐廳吃飯，過程中相談甚歡。現場還有全國農會總幹事張永成、雲林縣農會總幹事陳志揚等農會幹部。

謝龍介透露，張榮味有肯定近期選舉有比前段時間進步多，並提點說侯友宜被標籤化之後，標籤要怎麼撕掉，要重新做人設，也感慨一兩個月時間浪費掉，沒在侯友宜的人設上面做行銷，「好產品沒包裝跟行銷不會大賣。」

至於很多韓粉不滿他為何不勸進前高雄市長韓國瑜選總統？謝龍介說他很清楚韓國瑜2020年受的傷，4年前黨中央跟競辦磨合不好，現在的情況跟當年一樣，侯友宜現在跟當時的韓國瑜一樣，都要面對黨內同志冷漠無情的攻擊，有的人現在出來道歉了，當時的攻擊多麼無情，韓願不願意接受？這些他都一定要考慮韓國瑜的心境。

謝龍介說，他4月去雲林拜訪過韓國瑜，韓沒有參選的意願，他說國民黨提名誰，他就會支持誰，很多韓粉對謝龍介不諒解，但他強調，「外界無法體會他受到的創傷，所以我一定要考慮他本人。」