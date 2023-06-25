最近演藝圈「＃MeToo」事件持續延燒，許多知名藝人都被捲入此風波。日前，「最強狗仔」葛斯齊爆料瘦子、大小S黑料等，接連被瘦子與大小S喊告，而法律系出身的網紅陳沂表示：「看不起葛斯齊這個人」，還指最強狗仔的名號應該是「黃子佼」才對。

葛斯齊日前爆出男神瘦子醜聞，以及在節目上指出有藥頭告訴他認識大小S等，被瘦子及大小S前後接連喊告。對此，陳沂25日在臉書指出：「如果以法律的觀點來看，這兩件案子要成罪的機率都不高。」並指出關鍵，「葛確實可以推給是S小姐說的，他只是採訪，要告必須告S小姐」，而大小S一事雖涉及誹謗罪，「但如果主張涉及公共利益，而且盡查證義務，從客觀上證據合理相信其為真實者，不罰。」

不過陳沂坦言：「我還是很看不起葛斯齊這個人。不知道哪裡冒出來自稱『最強狗仔』，卻一堆烏龍爆料，哪來最強？」陳沂還在留言區補充，先前汪小菲說大小S嗑藥，葛斯齊也拿不出什麼爆料，最後還需要黃子佼幫忙證實，直言「最強狗仔拜託給佼哥當啦！」

事實上，藝人黃子佼昨（19日）因被爆料過去性騷過多名年輕女性而情緒不穩，進行毀滅式爆料，其中提到當年與大小S交好時期的內幕，「問題是他們吸毒，嗑藥這件事情我也一直過不去，他們可以去否定否決否認，然後紅了二十幾年，就算被週刊拍到還是可以否認，他們身邊的朋友阿雅也好、范曉萱也好、周俊偉也好，全部都逃過。」

對於黃子佼的失控，大小S回應：「熙媛與熙娣對於黃子佼先生在情緒不穩而選擇自殘前所做的吸毒相關不實指控深感遺憾，尤其黃子佼先生指控的壹週刊吸毒事件，熙媛根本不在現場，而法院早已在2004年判壹週刊敗訴，透過司法還給熙娣清白。」

而瘦子所屬的本色音樂同樣對S小姐的指控，還有葛斯齊等其他媒體未善盡平衡報導一事，透過律師發出四點聲明，表明每個人的人格權、身體自主權都受憲法保障，S小姐的片面之詞，已經嚴重踐踏了瘦子的人格及名譽權，及所衍生的演藝工作權益！將對葛斯齊跟S小姐提出加重誹謗罪的刑事告訴。

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