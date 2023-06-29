上週五（23）烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）感嘆盟友國家提供武器拖太久，導致俄軍獲得充裕的時間完備防禦工事。今天（29）接受義大利媒體採訪時表示，彈藥短缺、優勢敵軍阻礙了烏克蘭反攻行動，他表示：「我們沒有足夠的彈藥和大口徑火箭。我們的空軍戰力有限，無法攻擊俄羅斯軍隊的補給路線。」

綜合義大利《晚郵報》（Corriere della Sera）以及俄羅斯官媒《塔斯社》29日報導，波多利雅科指出烏軍面臨彈藥短缺和俄羅斯防禦攻勢阻滯，「前線長度超過1800公里，地雷區面積超過20000平方公里。俄羅斯人建立了3道防線，挖掘壕溝，建造碉堡和設置火砲陣地。他們發射火箭彈、火砲，他們在防守完善的區域擁有數千輛坦克，特別的需要強調的一點是在這些防區上，他們擁有約36萬名軍隊。」

Ukrainian forces are working to break through Russian defensive lines in occupied regions of Ukraine.



This graphic from @Reuters overlays maps by @criticalthreats and @TheStudyofWar with data I collected on Russian defenses. Read the full article here: https://t.co/qyMnrZqc8j pic.twitter.com/amSz30RvEh — Brady Africk (@bradyafr) June 16, 2023

我們沒有足夠的彈藥和大口徑火箭。我們的飛機能力有限，無法攻擊俄羅斯軍隊的補給路線

俄羅斯總統普丁本週二（27）聲稱，基輔方面自6月4日反攻發看 以來，已經失去約30%由西方供應的裝備，合計戰損259輛坦克和780輛戰甲車。