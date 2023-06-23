烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）今天稍早（23）在他的官方推特帳號談到本次烏克蘭反攻，他呼籲：戰爭不是影劇，外界不應期待戲劇性的發展。他稱當前的進攻是為了進行戰場部署。他認為，盟國在提供武器上拖了太長的時間，讓俄軍有充裕時間完備防禦工事。

Real war is not a Hollywood blockbuster. The counteroffensive is not a new season of a Netflix show. There is no need to expect action and buy popcorn. Offensive operations of the Armed Forces of Ukraine continue in a number of areas. Formation operations are underway to set up… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 23, 2023

前烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）上週五（16）談反攻受阻，批評道「給美軍來打都會輸」，他的觀點和波多利雅科一致，盟國在提供烏克蘭武器裝備方面拖了太久，給予了俄軍太多時間準備。

「時間在戰爭中總是至關重要，尤其是在戰爭中。在說服我們的夥伴提供必要武器的過程中所浪費的時間，體現在在俄羅斯所建造的防禦工事上面、深掘分層的防禦線和雷區上面。今天要突破俄羅斯的前線需要一個合理且平衡的方法。」

Ukrainian forces are working to break through Russian defensive lines in occupied regions of Ukraine.



This graphic from @Reuters overlays maps by @criticalthreats and @TheStudyofWar with data I collected on Russian defenses. Read the full article here: https://t.co/qyMnrZqc8j pic.twitter.com/amSz30RvEh — Brady Africk (@bradyafr) June 16, 2023

他提醒外界。真正的戰爭不是好萊塢大片。反攻也不是網飛（Netflix）節目的最新一季。沒有必要期待戲劇性的行動，或者吃瓜看戲。烏克蘭武裝部隊的進攻行動在多個地區繼續進行，正在進行戰場佈署的作戰行動。

「軍事指揮部專注於軍事科學和情報，而不是球場上的球迷。」