美國總統拜登今天表示，「賤民」蒲亭正「輸掉」烏克蘭戰爭，但蒲亭的實力是否因瓦格納傭兵集團（Wagner group）失敗的兵變行動而有所減弱，現在評斷還為時過早。

法新社報導，拜登（Joe Biden）在白宮被記者問及蒲亭現在實力是否變弱時表示，「很難說，但他顯然正在輸掉」烏克蘭戰爭，「他正輸掉國內的戰爭」。

拜登同時補充說，蒲亭現在是「世界賤民」。

拜登今天在簡短談話中出現口誤，說俄羅斯正「輸掉伊拉克戰爭」；昨天晚上他也犯了同樣錯誤，對一群支持他連任的捐助者表示，他將團結西方國家，反抗莫斯科「對伊拉克的攻擊」。

針對俄羅斯上週非比尋常的瓦格納集團兵變事件，白宮目前在解讀上持審慎態度。瓦格納集團是俄羅斯在烏克蘭戰爭中最有戰力的部隊之一，卻於上週發動兵變、威脅襲擊莫斯科，但不久後更弦易轍。

今年80歲的拜登，目前正領導西方國家支持烏克蘭抵抗俄羅斯去年2月發起的入侵行動。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1120629