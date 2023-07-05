為提升長輩們的防詐知能，台中市警察局第三分局勤工派出所、偵查隊與南區崇倫里活動中心社區關懷據點一同攜手，舉辦針對銀髮族的犯罪預防宣導活動，警方帶來玩法輕鬆簡單的「詐騙防衛隊」桌遊，遊戲結合真實詐騙情節，長輩們透過角色扮演了解現行常見詐騙的手法，一路過關斬將成功防守。
詐騙宣導的道理人人都懂，但若非身歷其境，或許就無法懂得被詐騙話術影響的臨場緊張感。台中市政府警察局第三分局除針對實務最常見的「假網路購物」、「假投資」、「解除分期付款」、「假愛情交友」、「假冒親友」及「假求職」等6種詐騙手法深入剖析，另準備寓教於樂的「詐騙防衛隊」桌遊，讓長輩們體驗詐騙心理戰，長輩們身臨其境，小心翼翼一一破解闖關，歡笑聲中更無形提升了防詐免疫力。
警方在現場也播放刑事警察局日前與警察廣播電台錄製「百工百業-全民防詐騙」宣導影片，透過名人影響力及多元的宣導方式，提醒民眾務必小心網路購物、求職及交友等詐騙陷阱。
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