台中市警察局第三分局勤工派出所針對銀髮族進行犯罪預防宣導活動，透過桌遊，讓長輩了解現行常見詐騙的手法。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

為提升長輩們的防詐知能，台中市警察局第三分局勤工派出所、偵查隊與南區崇倫里活動中心社區關懷據點一同攜手，舉辦針對銀髮族的犯罪預防宣導活動，警方帶來玩法輕鬆簡單的「詐騙防衛隊」桌遊，遊戲結合真實詐騙情節，長輩們透過角色扮演了解現行常見詐騙的手法，一路過關斬將成功防守。

詐騙宣導的道理人人都懂，但若非身歷其境，或許就無法懂得被詐騙話術影響的臨場緊張感。台中市政府警察局第三分局除針對實務最常見的「假網路購物」、「假投資」、「解除分期付款」、「假愛情交友」、「假冒親友」及「假求職」等6種詐騙手法深入剖析，另準備寓教於樂的「詐騙防衛隊」桌遊，讓長輩們體驗詐騙心理戰，長輩們身臨其境，小心翼翼一一破解闖關，歡笑聲中更無形提升了防詐免疫力。

警方在現場也播放刑事警察局日前與警察廣播電台錄製「百工百業-全民防詐騙」宣導影片，透過名人影響力及多元的宣導方式，提醒民眾務必小心網路購物、求職及交友等詐騙陷阱。