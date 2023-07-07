獨居老人關懷訪視。（高雄市社會局提供／林雅惠傳真）

今日適逢節氣「小暑」，各地高溫都來到攝氏36度以上，中央氣象局發布高溫特報，高雄市社會局啟動高溫關懷服務，加強街友外展關懷訪視，適時提供飲水、扇子、帽子等避暑物品，宣導多喝水預防中暑等熱傷害，並勸導至街友服務中心或鄰近遮蔭處所避暑；針對獨居長輩，則透過社區關懷服務隊及照顧據點志工加強關懷訪視及宣導預防熱傷害等資訊。

防熱傷害三要訣包括：保持涼爽、補充水分、提高警覺，儘量穿著淺色、透氣的衣服，儘可能待在室內涼爽、通風的地方，隨時補充水分，避免上午10點至下午2點外出，行走於陰涼處、戴寬邊帽等，如發現身體疑似出現熱傷害徵兆時，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐等症狀，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫（如鬆脫衣物、泡冷水、用水擦拭身體或搧風等）、提供加少許鹽的冷開水或電解質飲料，並以最快的速度就醫。

高雄市社會局長謝琍琍表示，社會局長青社區關懷服務隊及社區照顧關懷據點志工持續加強關懷訪視獨居長輩，亦加強宣導預防熱傷害、留意長輩身體狀況。三民及鳳山2處街友服務中心皆有提供冰涼飲水及避暑物品，並開設街友臨時安置服務，街友如有需求，街友服務中心可立即協助。若市民朋友發現街友有緊急安置或物資上的需求時，可洽社會局三民街友服務中心（三民區天祥二路31號，07-3432263）或鳳山街友服務中心（鳳山區博愛路477巷18號，07-7190895）；若周遭有需要關懷的獨居長輩，可撥打高雄市老人關懷服務專線（0800-095785）或社會局長青中心（07-7710055轉3325），高雄市政府社會局將會提供即時協助。