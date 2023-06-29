網購包裝減量政策自7月1日起上路，台北市環保局將配合環保署，啟動出貨統倉現場稽查，第一階段至年底前將優先以北市152家大型業者為稽查對象，業者若使用含PVC的膠帶或塑膠包材等違規行為，可處1200至6000元罰鍰，網購包裝減量不符規定，則可處3萬至15萬元罰鍰。

環保署公告「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」，其中主要包含包裝材質限制、包裝重量限制以及減量成效等三部分。依規定，所有網際網路零售業之網購包裝材料不得使用含聚氯乙烯（PVC）材質。紙類包材90％以上需使用回收紙，塑膠包材需摻配25％以上再生料。

另，資本額5000萬元以上或自有到店取貨據點數達300以上的中型業者，須符合商品重量分級規定。資本額1億5000萬元以上或自有到店取貨據點數達500以上的大型業者，須再符合年度減量目標及成果提報等相關規定。

業者若使用含PVC的膠帶或塑膠包材等違規行為，可處1200至6000元罰鍰，網購包裝減量不符規定，則可處3萬至15萬元罰鍰。

環保局表示，此次法令稽查作業，環保署將分三階段實施，年底前主要稽查對象為大型業者，且由環保署主導，各縣市所轄環保局陪同進行；2024、2025年則主要針對中型業者；2026年則全面性進行稽查。目前北市大型業者共計152家、中型業者63家以及其他網路零售業共5173家。

環保局提醒民眾，雖然法令規範主要約束對象為網路零售業者，但任何政策想要成功，都必須靠民眾共同協助進行監督與把關，唯有你我共同珍惜資源，從生活中落實源頭減廢，生活環境才能永續發展，生活更有品質。