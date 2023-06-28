陸官專修班校友會環島徒步隊於國民黨金門縣黨部前廣場集結，隨即展開金門徒步環島行程。(民眾提供)

陸官專修班校友會環島徒步隊向蔣公敬禮後，繼續完成3天2夜的大、小金門徒步環島之行。(于家麒攝)

陸軍官校專修班校友會為慶祝黃埔建軍99周年、延續革命軍人之精神，自5月1日起特別舉辦徒步環島之旅，在花費了1個多月的時間終於完成台灣本島徒步環島壯舉，今(28)日更飛抵金門繼續未完的旅程，預計花3天的時間走遍大、小金門，為整個活動做一個最完美的註解。

陸官專修班校友會環島徒步隊主要核心隊員一行8人，今日一早於國民黨金門縣黨部前廣場，與在地多位校友集結後，開始金門徒步環島之旅。首站花了約15分鐘走到金城車站旁圓環，向「校長」蔣公銅像報告徒步環島使命，隨後齊唱黃埔軍校校歌，向蔣公敬禮後繼續完成3天2夜的大、小金門徒步環島之行。

隊長陳旭東表示，他自己先前已經帶隊在台灣徒步環島過3次，今年是第4次；在全島同學與校友的配合與協助下，花了33天才將整個台灣徒步繞了一圈。今天在金門校友會會長呂永林與黃復興金門聯誼會理事長黃國強的號召下來到最前線，預計要在3天內完成徒步環島任務，為活動做一個最完美的註解。

陸官專修班校友會理事長蔣成龍說，徒步隊成員來自全國各地，固定主力成員為7-8人，每到一處會結合當地校友一起加入徒步環島，主力隊員則會走完全程。台灣本島的徒步之行是5月1日起走、6月2日完成，外島金門是最後一站，目前澎湖與馬祖還沒有安排，還是需要有當地校友的支持與協助才辦得起來。

金門校友鍾永平則說，徒步環島就是要展現革命軍人不怕苦、不怕難、不怕死的堅強毅力，這也是黃埔精神的精隨之所在。今年有幸邀請校友會徒步隊來到金門，也定當全力協助大家完成環島壯舉，讓黃埔精神永遠延續傳承下去。