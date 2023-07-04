軍聞社提供

為落實及驗證國軍戰備整備工作，陸軍第四作戰區基今天上午在屏東九棚執行「民國112年飛彈射擊訓練—神弓操演」，以實戰化訓練為目的，依作戰進程透過想定，誘導「雙聯裝刺針飛彈系統」及「復仇者飛彈車」，執行野戰防空任務。操演全程，設置空中靶彈及靶機作為模擬來襲敵機，實施實彈、實距離射擊，展現精準打擊火力。

國軍第四作戰區今（4）日於屏東滿州鄉九棚地區執行「神弓操演」任務，由第四作戰區成立操演指揮部，編組本、外島防空部隊執行實彈射擊評鑑， 參演單位計有陸軍21砲指部、金防部、澎防部、海軍陸戰隊防警群等單位；操演全程以靶彈及靶機模擬敵軍，實施「雙聯裝刺針飛彈系統」、「復仇者飛彈車」實彈射擊。

刺針飛彈命中靶彈。（軍聞社提供）

復仇者飛彈車發射刺針飛彈。（軍聞社提供）

復仇者飛彈車發射刺針飛彈。（軍聞社提供）

此外，第四作戰區特別向支持國軍的屏東恆春、滿州及牡丹地區鄉親們致上最深的感謝，使各項戰備演訓任務，在兼顧生態保育與漁民生計的前提下順利完成，充分展現軍民一體、共同保衛家園的堅定意志。

復仇者飛彈車刺針飛彈命中靶機。（軍聞社提供）

第四作戰區表示，「戰備訓練」是部隊不變的核心工作，將秉持「從嚴、從難、從實」原則，持恆提升部隊作戰能量，奠定堅實戰力，不負國人的殷切期望和付託，以實際行動捍衛國家與守護民眾安全福祉。