莫迪（Narendra Modi）昨晚在推特（Twitter）貼文，稱內閣會議成果豐碩，部長們就諸多政策相關議題交換觀點，未透露細節。

但印度時報（TOI）、印度人報（The Hindu）等媒體引述不具名官員表示，莫迪在會中發表2047年路線圖，形容從當前到2047年這段時間是印度的「黃金時代」，要求各部會首長妥善管理預算，全力推動基礎建設。

印度將於2047年慶祝獨立100年，莫迪期勉部長讓印度在這一年之前躋身領先國家

媒體報導，莫迪指示部長在未來幾個月間，向民眾傳達政府過去9年所作的努力與成果。

印度將於明年大選，執政的印度人民黨（BJP）近幾年來在南部6省的地方選舉表現不大理想。

這場內閣會議長達5個半小時，在新德里Pragati Maidan國際展場內的會議中心舉行；這裏也是20國集團（G20）今年9月舉行高峰會議的預定地點，莫迪也與部長們討論屆時向與會各國領袖傳達哪些訊息。

先前印度媒體盛傳莫迪將在會中宣布內閣改組，但這並未發生。（編輯：郭中翰）1120704