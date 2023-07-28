注意！ 台8線梨山路段邊坡坍方有落石，預下午3點半搶通。

中度颱風「杜蘇芮颱風」強襲南台灣，陸續傳出災情。因杜蘇芮颱風環流影響，山區道路持續降雨，台中市和平區台8線91.5K梨山路段28日上午10時傳出邊坡落石坍方，道路雙向阻斷，工務段及廠商進駐機具已進場搶修，預計28日下午3時30分搶通。

杜蘇芮颱風28日凌晨發威，帶來強風豪雨，高雄、台南、嘉義、金門等地傳出路樹倒、停電災情。公路總局谷關工務段指出，杜蘇芮颱風環流影響山區道路持續降雨，台中市和平區台8線91.5K梨山路段28日上午10時傳出邊坡落石坍方，道路雙向阻斷，工務段及廠商進駐機具已進場搶修，預計28日下午3時30分搶通。

公路總局呼籲用路人，隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供之最新交通管制、防災資訊，多利用公路總局省道即時交通資訊系統（https://168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播，祝民眾行車平安。