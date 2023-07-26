松山機場的航空公司櫃台，地勤人員協助登機的乘客報到。（粘耿豪攝）

中颱杜蘇芮逼近，各地風雨加劇，陸海空交通也受到影響，交通部民用航空局稍早宣布，明（27）日國內線航班全部取消，《中時新聞網》整理各項交通異動資訊，隨時更新各交通運輸狀況。

【航空】

交通部民航局表示，今日截至1400，國內線取消54架次，國際暨兩岸航線取消4架次。明（27）日國內線全部取消。共123班、246架次。

【公路】

公路總局道路預警封閉或災情統計截至今(26)日13時止，相關道路通阻訊息如下：

1.預警性封閉路段3處：

(1).高雄市桃源區與台東縣海端鄉台20線105K~171K+500(梅山口至利稻路段)，已於今(26)日7時實施預警性封閉，預計28日17時解除預警性封閉，其中149K~171K+500(向陽至利稻路段)，預計先於28日7時開放。

(2).花蓮縣秀林鄉台8線114K+600~120K+500(合歡派出所前至金馬隧道東口)，已於今(26)日13時實施預警性封閉，視風雨情形開放通行。

(3).桃園市復興區台7線47K+400至60K+866(巴陵至西村)，預計今(26)日18時實施預警性封閉，預計28日08時解除預警性封閉(原111年尼莎颱風致災復建中)。

【鐵路】

交通部臺灣鐵路管理局宣布部分列車停駛，今日截至14:50，列車行駛概況如下：

一、西部幹線(基隆=潮州間)：正常行駛。

二、東部幹線(臺北=花蓮=臺東間)：正常行駛。

三、南迴線(枋寮－臺東間)17時00分以後各級列車停駛：

1.順行列車-臺東站自708次莒光號(臺東15:27開、枋寮17:28到)、 168次自強號(臺東16:00開、潮洲17:19到)以後班次全部停駛：

(1) 324次(臺東=臺南間)停駛；

(2) 386次改為(臺東=屏東間)停駛；

(3) 428次(臺東=新左營間)停駛；

(4) 328次(臺東=新左營間)全區間停駛；

(5) 434次(臺東=新左營間)停駛。

2.逆行列車-枋寮站自313次自強號(枋寮15:52開、臺東17:29到)以後班次全部停駛：

(1) 165次(潮洲=臺東間)停駛；

(2) 317次(枋寮=臺東間)停駛；

(2) 323次改為(屏東=臺東間)停駛；

(3) 385次(潮州=臺東間)停駛；

(4) 327次(新左營=臺東)全區間停駛。

四、 各支線：

1. 平溪/深澳線：

(1) 八堵往菁桐方向：自4826次(八斗子13:40開)起停駛；

(2) 菁桐往八堵方向：自4825次(菁桐14:11開)起停駛。

2. 內灣線：正常行駛。

3. 集集線：正常行駛。

4. 沙崙線：正常行駛。

【海運】

交通部航港局指出，受杜蘇芮颱風影響，今(26)日共有17航線，計127航次停航：

(1)基隆-馬祖：全部停航(2航次)

(2)台北-馬祖：全部停航(1航次)

(3)馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(2航次)

(4)北竿白沙-福州黃岐：全部停航(2航次)

(5)南竿-莒光：部分停航(開航4航次、停航2航次)

(6)南竿-北竿：部分停航(開航20航次、停航2航次)

(7)南竿-東引：全部停航(1航次)

(8)金門-五通：全部停航(12航次)

(9)水頭-九宮：下午停航(4航次)

(10)高雄-馬公：全部停航(1航次)

(11)布袋-馬公：全部停航(6航次)

(12)將軍-東吉：全部停航(2航次)

(13)東港-小琉球：全部停航(50航次)

(14)鹽埔-小琉球：全部停航(14航次)

(15)富岡-綠島：全部停航(12航次)

(16)富岡-蘭嶼：全部停航(8航次)

(17)後壁湖-蘭嶼：全部停航(6航次)