崑鼎上半年合併營收37.76億元，也創同期新高，年成長15.18％。

已經連續12年獲利超過1個股本，法人認為，進入下半年傳統入帳旺季，崑鼎今年營收、獲利都可望再創歷史新高。

廢棄物管理、再生能源、回收再利用是崑鼎主要營收來源；在廢棄物管理上，操作10座大型都市焚化廠(台灣8座+澳門2座)。

崑鼎指出，焚化爐業務對循環經濟的貢獻，預估2023年焚化廠處理約260萬噸廢棄物，2023年轉廢為能預估輸出約14.3億度，可供約39萬戶年用電量。

在再生能源領域，崑鼎指出，國內已取得的太陽能開發權利及營運中案場超過百座，迄今已開發太陽光電約156MW。2023年年太陽光電廠預估輸出約1.32億度，可供約3.6萬戶年用電量，替代約5.1萬噸燃煤電廠發電量。

崑鼎回收再利用領域，主要鎖定高科技產業廢棄物及水處理二大部分，崑鼎指出，其中水處理業務，操作新北鶯歌、三峽、金山等12座礫間營運工作。以及操作新北林口、屏東農科園區兩座水資場營運工作。

未來，包括竹科再生水廠、高雄海淡廠等政府及高科技業者擬新建再生水廠約50萬噸CMD，及政府推動海淡廠約85萬噸CMD，都是崑鼎積極爭取興建及營運的標的。

崑鼎的高科技產業廢棄物處理業務，主要是以半導體廠的廢異丙醇 回收為主。崑鼎指出，未來將持續關注中科擴建二期計畫，爭取於園區內設置處理或再利用設施機會，擴大業績來源。

崑鼎指出，營收來自廢棄物管理、再生能源、回收再利用等領域，為適切反應營收現況及因應業務發展，已將公司名稱變更為「崑鼎綠能環保股份有限公司」，並新增所營事業項目，也已獲經濟部核准變更登記函。