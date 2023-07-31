六方科-KY主要開發汽車、工業應用、3C電子和醫療等四大領域提供精密的車削、銑削和沖壓產品，並通過國際Tier 1整車廠、光通訊品牌廠和記憶體大廠認證，另隨著節能減碳意識抬頭和人工智慧的興起，六方科-KY已經開發出純電動車、氫燃料電池車、機械手臂和穿戴裝置等新應用產品。

2020～2022年及今年第1季，六方科-KY營收分別為12.6億元、15.2億元、13.1億元及3.0億元，營業毛利分別約為2.7億元、4.5億元、3.3億元及0.6億元，稅前淨利分別約為1.4億元、3.0億元、3.0億元及0.3億元，每股盈餘分別為4.98元、10.97元及10.65元及1.02元。

該公司上半年營收5.77億元，年減8.8％，與客戶合作開發的缸內直噴(GDI)與傳動系統等高毛利新產品，可隨全球新車銷售增加挹注營收，上下半年營收比重預期4比6，下半年營運將逐步成長。此外，六方科-KY成立至今逾30年均為營運獲利，且截至2023年第1季並無向銀行借款，係屬無負債經營，負債比僅為8.33％。

除了工業類客戶重新恢復拉貨外，2023年工業類營收有望突破30％，六方科-KY亦與客戶共同開發新世代產品，例如針對自動化駕駛和節能需求，GDI和電子煞車等高毛利零件將隨著新型號的銷售而放量。另外，由於中美政治角力不斷升級，地緣風險明顯增加，許多歐美廠商從大陸外移，泰國具備完整的電動車、工業類產品和3C電子供應鏈，吸引著歐美廠商轉向泰國，六方科-KY為提升公司營運產能，已於泰國當地購置擴廠所需土地，預計可為六方科-KY之營運規模挹注新成長動能。