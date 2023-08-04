Max Scherzer, Nasty 89mph Cutter. ✂️



9th K pic.twitter.com/i5PCIjNbaB — Rob Friedman (@PitchingNinja) August 3, 2023

三屆賽揚獎得主「薛神」薛爾瑟（Max Scherzer）4日迎接身穿遊騎兵戰袍的初登板，度過首局大亂流後，薛爾瑟發揮強投本色，主投6局被敲出7支安打稍嫌多了一些，但全場送出9張老K，將失分控制在3分，首次代表遊騎兵亮相就上演優質先發，打線也火力相挺敲下5分，最終遊騎兵5比3打敗白襪，薛爾瑟拿下本季第10勝，也是效力遊騎兵的首勝。

首局薛爾瑟似乎醞釀著一場大災難，面對前5位白襪打者只拿下1出局，隨後滿壘時投出保送，席茲（Gavin Sheets）再補上安打，薛爾瑟首局花了37球才擺脫困境，遊騎兵在攻擊前就陷入3分落後，不過「條子軍」的打線相當強悍，第4局就靠著西曼（Marcus Semien）陽春彈超前比分。

薛爾瑟在接下來的5局倒吃甘蔗，只用了68球，飆出7張國王笑臉，沒有再讓失分繼續擴大，8局加佛（Mitch Garver）追加一轟穩固戰局。拿下勝利後，遊騎兵本季戰績提升到63勝46負，不過只領先美西第2的太空人1場勝差，且衛冕軍也收下了前大都會另一張王牌韋藍德（Justin Verlander），頗有嗆聲競爭分區龍頭的意味。

薛爾瑟不滿大都會交易走老將羅伯森（David Robertson），並表示總管艾普勒（Billy Eppler）告訴他，大都會在2025年賽季之前都不打算爭冠，為了不讓油箱裡僅存不多的油浪費在重建球隊上，薛爾瑟放棄自己合約中的不可交易條款，且向遊騎兵保證願意執行2024年賽季的球員選擇權，才促成這筆大交易。