目前戰績1勝1敗的中華藍，7日在威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽女子組遭遇伊朗，靠著陳晏宇攻下全隊最高20分(連3場都摘全隊最高得分，前兩場分別拿下20、17分)，中華藍最後以77比58輕鬆送給伊朗3連敗，中華藍則是拿下第2勝(1敗)，8日晚上將跟「學妹」中華白交手。

中華藍開賽雖然就擁領先優勢，卻無法有效拉開，幸好黃鈴娟、林育庭兩人攜手下起三分雨，幫助中華藍打出15比3，場上比分變成26比11，但在次節，伊朗找到三分手感逐漸追近，幸好陳晏宇再次挺身而出，幫助中華藍打完上半場41比27領先，陳晏宇半場12分。

雖然中華隊第三節開始打出9比1，擴大領先到22分，可是伊朗射手瓦琪里接連投進3顆三分球，轉眼追到還差15分，迫使中華藍趕緊喊出暫停止血，伊朗更在末節換上43歲老將艾德娜，不過中華藍仍能維持15分以上領先優勢，直到比賽結束槍響。