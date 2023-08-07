賽前苦吞2連敗的中華白，7日在瓊斯盃女子組面對開幕戰僅小輸中華藍4分的菲律賓，竟然靠著全隊5人得分上雙的平均火力，以一路領先之姿，終場94比83爆冷擊敗菲律賓，中華白總算拿下本屆瓊斯盃首場勝利，也準備好迎接8日與中華藍的「姐妹對決」。

全場投進5顆三分球的戴宜庭，最後攻下全隊最高19分，張譯文也有17分、9籃板，游沁樺15分，劉惠茹14分、5助攻，王游乙文12分、6助攻與4籃板，中華白這場比賽籃板數反而略具上風，全場抓下43個籃板，比起對手菲律賓還多出9個。