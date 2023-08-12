台美混血「賀家兄弟」，昨在瓊斯盃初次亮相，結果哥哥賀丹13分、5助攻與2籃板，弟弟賀博12分、7籃板及3抄截，攜手幫助中華白85比59輕取日本，拿下瓊斯盃首勝，也讓場邊賀家父母、外婆與所有親人看到笑開懷。

「這是我第一次穿上中華隊球衣，賽前真的很緊張，但等到真正上場，我超級興奮，這是一場很棒的團隊勝利，很高興可以加入中華白，」賀博說，「感謝許皓程總教練給我很大的信任，也給我在1號位置更多信心。」

賀丹則是相當震撼現場瘋狂替中華白加油的氛圍，「現場很大聲，也很熱情，讓我更想好好表現。這種可以在家人面前打球的經驗很棒，我以前從來沒有在外婆面前打過球，也沒想過現場氣氛是這樣，以後我會更適應。」

昨天不只賀家兄弟的父母、外婆坐在場邊觀眾席觀戰，以賀博的說法，是他們的叔叔、伯伯、嬸嬸都來了，「真的很開心可以贏球，這樣我就有臉去面對他們了。」