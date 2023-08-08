第42屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽女子組8日進入第4天賽程，韓國隊靠著WKBL上季三分球后李昭喜全場三分球7投5中、進帳19分幫助下，早早拉開雙位數領先，終場65比59收下第3勝。

對於自己此役外線手感發燙，李昭喜謙虛說：「在一般賽季我會遇到有時會手感好、有時不好，今天就是透過防守集中精神，專注在基本面、做好比賽，也帶動投籃命中率比較好。」

瓊斯盃參賽各隊進行單循環賽，按照戰績排名決定最終名次，因此選手們必須連日出賽，李昭喜和一同出席賽後記者會的隊友金敏兒（Kim MinAh，音譯）不約而同表示，雖然連續5天高強度比賽不容易，但也高興從中獲得不少收穫、經驗，也可以透過這次來台參賽增加隊友互相配合的能力。

韓國隊這次是以職業女籃WKBL BNK SUM女籃隊代表參賽，陣中也有如秦安等國家隊好手，對於菲律賓早早取得大幅領先，總教練朴正恩表示，知道菲律賓隊潔丹妮兒身材很高，團隊也具備外線能力，因此賽前球員有點緊真，也擔心連日出賽有點累，但大家夠專注，所以贏下這場比賽。

潔丹妮兒這場比賽悶了3節，直到第4節得分才開張，全場留下4分、10籃板，賽後菲律賓全隊休息室氛圍相當低氣壓，不少球員都為表現不佳落淚，也婉拒出席賽後記者會，談到對潔丹妮兒的防守，朴正恩說明：「潔丹妮兒身高高，就是用我們隊上具有高度的中鋒去交替防守，用內線速度盡力把菲律賓禁區優勢化解。」