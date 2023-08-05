以女子職籃香頌魔術隊組成的日本隊，5日在瓊斯盃以76比65力挫中華白拿下首勝，但在場上出現最大亮點，那就是日本12號球員知名祐里(Yuri China)，外型相當亮麗的她，今天貢獻5分、5助攻與4籃板，「這是我第一次以職業球員身分在海外比賽，我相當期待！」

儘管知名祐里今天在場上表現還算不錯，但她賽後仍很自責，「我出現不少微小的失誤，也有些細節沒有作好，對我的隊友感到很抱歉，這是我回去要好好反省的地方。」

這是知名祐里第二次造訪台灣，因為她在高二時期來過台灣打盃賽，「我來自距離台灣很近的沖繩，所以這次來台，我跟所有隊友都很期待這裡最出名的珍珠奶茶，當然還有小籠包。」

因為高中一畢業就轉成職業球員，讓知名祐里自嘲很早就變成社會人士了，「當然開始打職籃之後，我也碰上很多困境或煎熬處境，但我都用正向心態看待，也努力把球打好。」

由於目前沖繩沒有職業女子球隊(有職業男子隊)，知名祐里表示，她當然夢想著能有一天在沖繩能有職業女子球隊，然後她就可以返鄉加入打球，「我會為了有沖繩職業女子球隊繼續努力的！」