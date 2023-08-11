德國地球科學研究中心（German Research Centre for Geosciences）表示，日本北海道今天發生規模6.0地震。

路透社報導，德國地球科學研究中心說，地震震央在地表下46公里處。

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