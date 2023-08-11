日本北海道地震 規模6.0 10:422023/08/11 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本北海道發生地震。(示意圖/shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國地球科學研究中心（German Research Centre for Geosciences）表示，日本北海道今天發生規模6.0地震。 路透社報導，德國地球科學研究中心說，地震震央在地表下46公里處。 EMSC：土耳其東部地震 規模5.2 《國際產業》福斯7月賣贏特斯拉 股價仍跌1.6% 直球對決中俄！美成立「反無人機辦公室」 #日本北海道 #德國 #科學研究中心 #地震 #地球 也許您會感興趣 推薦閱讀 台積電赴德投資 王美花：有助台、歐盟關係深化 14:442023/08/09 財經 何時排「核處理水」入海 日本官員：政府內意見尚未一致 22:122023/08/08 國際 德媒：台積電即將敲定德國設廠計畫 00:092023/08/08 財經 賴清德：足球有好成績可凝聚國家力量 11:202023/08/09 政治 德對中出口持續下滑 德專家：中國技術升級已不再需要德國 19:592023/08/07 兩岸 德提議 愛國者防空系統部署波蘭延至2023年底 12:572023/08/09 國際 德媒：台積電前進德國明拍板！ 當地政府出資金額曝光 22:232023/08/07 財經 德國7月通膨年率降至6.2％符合預期 壓力仍大 22:492023/08/08 財經 德大城驚見二戰美國未爆彈 撤離1萬3000人 12:442023/08/08 國際 《國際產業》奧迪：德國汽車業晶片短缺 還會持續數年 11:282023/08/11 財經 「總統本人去沒用！」揭李登輝921勘災帶1物 郭正亮狠酸小英 15:572023/08/09 政治 台積電赴德設廠拍板定案！投資金額高達1235億元 18:412023/08/08 財經 台積電工廠將遍及3大洲 美作家：踏上張忠謀原本無意走的路 20:002023/08/09 財經 台積電拍板德東設廠 總理蕭茲：德國將成歐洲晶片主要產地 11:082023/08/09 國際 台積電赴德國設廠 老手擔心重演這個「台灣品牌」黑歷史 09:162023/08/08 財經 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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