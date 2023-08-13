「2023全國兒少陶藝獎」以「我的獨家禮物」主題進行創作，吸引來自17縣市將近700件作品投件，經初、複審兩階段評審選出81件精彩的作品，今舉辦頒獎典禮，即起至9月3日在鶯歌陶瓷博物館一樓大廳展示。

就讀新北市立中和國民中學1年級的林玗錚，去年首度參賽便展現出極高的天賦，今年更吸納去年的製作經驗，獲得立體雕塑類國中組首獎的佳績。她從小受陶藝老師父母的影響，對藝術有濃厚的興趣，直到2021年中和國小大力推動學生陶瓷藝術教育，開啟她正式踏入陶藝世界的契機。

陶博館表示，其作品《記憶吐司與排難試雞精》，發想源於生活，隨著課業壓力逐漸提升，將盤旋於腦海中的知識比做旋轉木馬，並想送給自己哆啦A夢的記憶吐司及「排難試」雞精，在面對每一次課業挑戰都能過五關斬六將，將書本知識融會貫通，成為自己最堅實的後盾。

鄭宇芙《送給每一個努力的自己—我的超級盃》，以獎盃的造型奪得國小低年級組首獎，紀錄自己每一個得獎瞬間，也展現成功背後付出的心血及努力，鼓勵自己和大家努力精進、挑戰自我；陳品菲《我們的快樂日記》，以陶土書寫旅途中的壯麗風景與家人們愉快的心情，將這些生動美好的回憶栩栩如生地呈現給家人的獨家禮物中，獲得國中組銅獎。

除此之外，也有學生跳脫既有框架，不侷限將禮物送給「人」，國小中年級組張博盛《送給地球媽媽的禮》，以環境議題入手，展現對大地與自然的關懷，希望地球媽媽能夠永續發展、生生不息，獲得國小中年級組優選。更多的展覽內容可上陶博館官方網站http://www.ceramics.ntpc.gov.tw查詢或加入粉絲專頁https://www.facebook.com/YCMuseum。