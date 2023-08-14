搶攻中秋送禮商機，榮獲「全台最美飯店冠軍」的高雄承億酒店首推「承億夢獸月光圓舞曲禮盒」，內含黃金香柚、紅心芭樂二種口味蛋黃酥共四入及9種高人氣口味餅乾，更有承億酒店自行設計的「夢獸積木萬年曆」，童趣感十足，整組售價1,380元，限量600組，即日起開賣，售完為止。

中秋節不僅是象徵家人團聚的重要節日，更是疫後久違的相聚連假，玩心十足的承億集團，今年特別推出「承億夢獸月光圓舞曲禮盒」，不僅結合高雄承億酒店旗下的「Tai香麵包坊」、「飛裊柒茶甜點部」，研製最受國人歡迎的蛋黃酥及餅乾，並發揮創意以承億集團吉祥物-夢獸憨吉為主角，描述來自D235行星的承億美食特派員夢獸「憨吉」，帶著美食歡樂降落地球。

包括用來自南方在地食材-黃金香柚和紅心芭樂，製作出口感獨特、香氣撲鼻的蛋黃酥，每一口都是高雄獨有的中秋味，還有夢獸親自上陣的餅乾禮盒，每一片都散發著濃濃的香氣，香甜可愛的造型餅乾，讓品嚐時光充滿無限趣味。

承億集團品牌長簡巧珊表示，觀察國人中秋送禮需求，除了大眾熟悉的月餅茶葉之外，趣味且能與顧客產生互動的禮品也是贈禮新趨勢，因此，本次「承億夢獸月光圓舞曲禮盒」不僅好吃更要好玩！

夢獸積木萬年曆，讓收禮者可以按照每個月分自行排列組合相對應的日期，積木萬年曆上特別的小圖案例如飛機、照相機、蛋糕等，可以記錄期待的節日或旅遊行程。承億集團此款中秋「承億夢獸月光圓舞曲禮盒」，不僅具有節慶感更貼合品牌意象。