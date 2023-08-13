德國聯邦教育及研究部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）日前表示，需警惕在德中國留學人員學術間諜風險。中國駐德國大使吳懇認為，這些言論和做法是「嚴重的恐華症」，強調中國不是風險，希望德方秉持理性對華政策。

吳懇接受德國《柏林報》發行人邁爾專訪時表示，德方希望提高自身電信網路安全的關切可以理解，但不應以此為藉口將中德正常經貿合作泛政治化。他強調，華為、中興長期在德依法合規經營。

他說，如果德方最終決定在5G建設中排除華為，又拿不出實質證據，證明所謂「安全威脅」，中方絕不會袖手旁觀，將採取必要措施，堅定捍衛中國企業的正當合法權益。

被問到中方可能採取哪些措施時，吳懇稱德國人常說：「以其人之道還治其人之身」，但中方也將繼續與德方進行充分溝通，共同尋求解決方案，希望有關問題最終能得到合理解決。

吳懇指出，德國個別政客需要改變其對華認知，中國發展不應該成為對華恐懼的理由。希望德方秉持理性對華政策，若以意識形態為導向制定對華政策，只會加劇誤解和誤判。