台南台鋼獵鷹今日宣布成功延攬前台銀看板球星「喇叭」張博勝，球隊將延續張博勝個人習慣的68號。張博勝改披上獵鷹戰袍，沒想到暌違20年能與當時再興幫球員吳岱豪與陳靖寰一同在賽場上重聚，也相當珍惜這個緣份，期待能一起拿座金盃。

36歲的張博勝是93學年再興高中奪下HBL金盃的冠軍成員，而目前仍有6名現役球員自再興高中畢業，其中一半都在獵鷹。即將開啟個人職業第二春的張博勝興奮表示，「從高中畢業後都在同一支球隊，對於外面的世界感到很新鮮，T1在這兩年也有許多優秀的球員，我自己要在場上要拿出最好的表現，場下用經驗來幫助年輕球員，他們都是我學習、挑戰的目標。」

張博勝從SBL第4季就加盟了台灣銀行籃球隊，效力18年，生涯在SBL共出賽410場，也是SBL 3000分俱樂部中第18位進入的球員，並擁有中華隊資歷，豐富的身手與經驗讓球迷非常期待。

張博勝在SBL生涯場均有5.9分0.9籃板1.1助攻，數據看似普通，在生涯前期也不是球隊主力，但在SBL第16季竟繳出了本土最高單季502分。

而在7月初決定離開台銀，退下了球員的身分，張博勝有想過自行創業，同時也收到不少球隊的網羅，最終選擇加盟台鋼獵鷹。

「喇叭對於平時訓練要求相當嚴謹，在個年紀仍維持相當優良的體態及水準，相信在他的加盟後，不僅可以提升獵鷹的整體戰力，也可讓年輕球員學習他的精神，這也是我們相當欣賞他的原因。」獵鷹總經理錢韋成說道。