近來網路詐騙猖獗，許多藝人粉專的圖均被拿去盜用來販賣產品，不少藝人深受其害，資深藝人楊繡惠近日也成為受害者之一，為此，27日在臉書曬出被盜用的商品照，鄭重聲明並未代言這項產品，斥責無良商人：「下三濫。」

楊繡惠昨(27)日發出染髮劑頁面的截圖，開頭就表示：「這是詐騙，不是我代言」，接著怒嗆：「下三濫的手法，連藝人都請不起，還要盜用圖片，這樣產品你們敢用嗎？」，隨後向粉絲們喊話：「抵制它！兄弟姐妹們！」文章曝光後，許多網友都砲轟不肖商人行徑太誇張，更有人提出建議：「可以提告賠償」，但楊繡惠回應難度很高：「都是大陸難抓。」

楊繡惠先前也遭盜圖，用來販賣號稱來自日本的咖啡，讓她氣得發文狂罵：「不我沒有代言，千萬不要去買，盜用人家照片的東西，絕對不會是好貨，我要提告」，與她鬧「白賊交往」的白雲也替她抱不平，「FB有看到嗎？該秒處理了吧！還等什麼…是不是！」結果網友重點全歪，笑喊：「報告無緣的姊夫！已檢舉」、「前男友來幫忙出氣了」、「來幫忙哦，繡惠姐應該會再次愛上你的。」

事實上，楊繡惠深受廠商青睞，不只接代言業配，也常開直播販賣產品，創造亮眼的銷售紀錄，未料常被不肖商人盯上，苦於沒有辦法解決，楊繡惠開播時，只好提醒粉絲們，務必到有藍勾勾的粉專選購商品，避免上當。