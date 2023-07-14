行政院會通過「性平三法」修正草案，最高5倍的懲罰性賠償、行政罰最重可罰100萬元，以及加重其刑二分之一，最重處3年徒刑，並禁止「師生戀」。前民進黨立委沈富雄表示，老師如果愛上那個學生，就應該離職，到別的學校去就好了；但若是由學生啟動，老師感受到學生有意思，怎麼辦？前立委林郁方不禁說，如果你的學生愛上你，你是對抗不了的。

沈富雄今（14日）在政論節目《少康戰情室》中表示，他本來對「性平三法」的修正案，感到好奇，到底修成什麼結果，結果是第25條，本來刑期有2年，改為3年，還有申訴期延長，其他對可能犯這個法的人，其實沒什麼嚇阻作用，除了「師生戀」以外。

針對「師生戀」的部分，沈富雄覺得奇怪的地方是，若由老師啟動，一定要禁止。他認為，老師不應該啟動去愛一個學生，如果愛上那個學生，也沒辦法了，就應該離職，到別的學校去就好了，私底下沒人管得著。

沈富雄接著指出，有問題的是，如果是由學生啟動，像法國總統馬克宏的例子，就是由學生啟動，兩人修成正果。所以若是學生啟動，老師感受到學生有意思，怎麼辦？照理論上來講，以美國現在的傳統，不能去告發這個學生，不能跟該學生的家長說，「好好管教一下，你的孩子在愛我」，這是不可以的，學生有自己的人權，那麼老師要自動辭職嗎？因為是學生先愛的，學生若一直苦追不斷，就變成「跟騷」了。

林郁方跳出來表示，他有一個結論，如果你在教書，你的學生愛上你，聽你的口氣，你是對抗不了的，你比較脆弱一點。