國民黨總統參選人侯友宜民調持續落後，徵召落敗的鴻海創辦人郭台銘動作不斷，也引發外界猜測，徵召結束時隔兩個月，２人昨在台東的全國正副議長聯誼會終於見面。國民黨立委王鴻薇表示，對侯、郭之間的互動雖然不滿意，但至少有往前走；她也嘆說目前非綠大聯盟的整合還沒有成功，但至少幾個主帥之間沒有在檯面上互相攻擊，希望各陣營也都節制，互相放話只會拖慢整合的進度。

王鴻薇今在政論節目《少康戰情室》表示，侯友宜上一次與前高雄市長韓國瑜見面和這一次與郭台銘見面，「有見面總比沒見面好」，雖然侯、郭沒有面對面直接交流，但隔空講話其實也有點互相釋出善意。就她個人來講，雖然不滿意，但總算是有在往前走。

王鴻薇坦言，國民黨原本是期待517徵召完之後，能在最短時間跟郭台銘完成整合，再去跟柯文哲來做整合，像剝洋蔥一樣有節奏的進行，「不能否認的是，現在的節奏確實被打亂」，已經兩個月過去，還是在討論「挪神奇的椅子」還是跟郭台銘的互動太冷淡。

「非綠大聯盟目前的整合是沒有成功的」，王鴻薇說，對所有人來講都有這個壓力，她也希望大家不要讓支持者痛苦，要看到欣賞的人在互相批評，但至少現在幾個主帥在檯面上，並沒有去攻擊對方、酸對方，各個陣營也要互相節制一下，不要放棄最後的整合成功，這個時候過多的放話，都會讓整合的時間被拉的更長。