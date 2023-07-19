2024總統大選，在野勢力能否團結成為牽動選舉結果關鍵。民眾黨主席兼總統參選人柯文哲18日態度曖昧表示，再拖1、2個月有時候真的水到渠成。柯文哲辦公室主任周榆修說，民意的走向，到底是組合成一組，還是在競合的過程大家拿出最好的，現在還是混沌。

柯文哲辦公室主任周榆修今接受《POP撞新聞》專訪，對於藍白合可能性，周榆修表示，確實如民眾黨主席柯文哲所講，柯與國民黨主席朱立倫很久沒見面，但雙方幕僚都有認識，但民意的走向，到底是組合成一組，還是在競合的過程大家拿出最好的，現在還是混沌。

是否可能由柯文哲主動發動藍白合，周榆修回應，就像跑一場馬拉松，在跑步的過程中，「我們是不太可能回頭叫人家說你不要跑，我來揹你」，除了期待大家往同個目標外，另外一個是理念價值也要談。

周榆修說，如居住正義、國家財政紀律、下一個階段台灣的轉型等，有沒有一致的想法，與其去講人個人之間的結合，大部分民眾希望看到「我選你跟別人哪裡不一樣」，除了人的整合，民眾期待政策上有沒有一致的想法。

至於區域立委藍白合作有無進展 ？ 周榆修說，期待立法院有新的局面，民進黨要少6席，在此前提下，要好好想一想權衡，每個選區不一樣，還是要「因地制宜」。