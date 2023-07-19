台中一位林姓女子與網友「阿宏」約好去嘉義玩，卻在半途被丟包，讓她崩潰坐在公車亭痛哭，引發關注。一名女網友見狀也分享自身被丟包的經驗，稱自己過去是肉肉女，因為對自己的身材沒自信，而瘋狂修圖，與男網友約要去墾丁玩，對方看到她以後先是不說話，接著竟趁著她去換泳衣的時候落跑，讓她大受打擊，後來開始努力健身，如今成功瘦回理想體態，引起網友討論。

一名女網友日前在網路論壇《Zuvio》上分享，過去她是一個身材肉肉的女孩，由於對自己很沒有自信，因此照片都修很大，在還沒有瘦下來以前，她透過網路認識了一個男生，對方約了她去墾丁玩2天1夜，她很想去，又怕對方嫌棄她是「照騙」，因此還先幫對方打預防針說「我是肉肉女，不喜歡要先說喔！」

女網友表示，當時那位男生直呼自己喜歡肉肉的女生，她聽到鬆了一口氣，也放心前往約定的地點見面，而對方見到她卻超級冷淡，開車前往墾丁的路上，全程保持沉默，就算她主動開話題，男方也是愛回不回、瘋狂句點她。

女網友也說，好不容易到了目的地，男方竟趁著她去換泳衣的時候丟包她，她穿著比基尼在路邊苦等了一個小時都沒看到男方的身影，才忍不住打電話找人，結果對方早就已經封鎖她，讓她大受打擊，當天就獨自看海到下午，然後再自己坐車回家。

女網友指出，經過那一次的丟包事件以後，她開始瘋狂健身，希望能讓自己的體態回歸到最好的狀態，而如今她也練出前凸後翹的好身材，同時她也奉勸大家不要修圖修太大，要對自己有自信，不管是什麼樣的身形，只要健康都是最美的自己。

貼文引起網友討論，「那些沒能打倒你的，使得你變得更加堅強，繼續保持，一定能遇到對的他」、「我之前也很胖，但是沒遇到被丟包那麼扯的」、「這也太沒禮貌了吧？」、「沒圖沒真相，修圖只要不是太離譜，一般人見了不太會丟包吧？」