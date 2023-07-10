台南市永康區昨（9日）深夜驚傳命案！一名47歲的任姓男子被人丟包在奇美醫院急診室，醫護人員發現任男時，對方疑遭人持鈍器重擊頭部受傷，全身也多處瘀青，到院前明顯死亡。永康警方接手偵辦後，循線找到車主，但對方卻聲稱不知情，只是負責從安南區搭載已經倒在椅子上的任男前往醫院。不過，警方懷疑車主的說法，全案正深入調查中。

昨昨（9日）深夜11時許，1輛自小客車突然開到永康奇美醫院急診室門口，將一名全身是傷的男子丟下車。當時，醫院保全曾上前詢問，對方卻表示，是在路邊發現傷者，趕緊載到醫院，而院方也立刻通報警方。

據悉，死者任姓男子（65年次）8日凌晨在某舞廳飲酒時，不知何因遭人毆打，隨後他便在臉書貼文嗆聲，「今天你讓我掛彩，改天我讓你掛香，試試看」。

事後，任男曾就醫包紮，9日中午返家，下午3時許前往永康復國路與朋友飲酒，傍晚7時許又前往東區某燒烤店，晚間10時被人從該燒烤店押走後，深夜11時即被丟包在永康奇美醫院。根據醫院診斷證明，死者到院前已經死亡，背部、胸部、腹部挫傷，雙下肢撕裂傷，頭部鈍傷且有撕裂傷。

今日上午11時，檢察官率法醫前往市立殯儀館相驗時，死者姊姊及前妻也到場協助指認，2人均悲痛欲絕。死者姊姊說，「弟弟全身都是傷，凶手下手很狠，擺明要致人於死」，要求檢警查明真相，不能讓人出來頂罪，還給死者及家屬一個公道。