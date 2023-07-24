日本2023年的「土用丑日」則落在7月21日，超市也被滿滿的鰻魚料理淹沒。（city’super提供）

「土用丑日」是日本一年當中暑氣正盛的時期，容易讓人感到食慾不振、無精打采。而在日本民俗中，土用丑日是夏季最炎熱的一天，日本人深信吃鰻魚對炙熱的夏季能增加食慾、補充精力，而日本2023年的「土用丑日」落在7月21日，當地超市也被滿滿的鰻魚料理淹沒，是名符其實的鰻魚節。

進口超市city’super看準台灣人愛吃鰻魚，攜手日本超大型水產品牌「中島水產」合作，即日起至

7月31日連續10天於全台city’super復興、天母、新竹、竹北、板橋等5家門市指定販售日本在地鰻

魚料理。除了最受歡迎的人氣鰻魚握壽司外，也提供蒲燒鰻、豪華鰻魚丼飯、鰻魚細捲等日料，讓消費者消暑開胃補元氣，亦同步祭出日本在地鰻魚料理88折的優惠。

鰻魚有水中人參美譽，富含優質蛋白質，維生素A、D、Omega-3脂肪酸、EPA及DHA，因營養價值高，除滋補還可清熱消暑，故日本人熱衷吃鰻魚，以度酷熱夏天。