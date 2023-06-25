山下智久（右）、新木優子出場後立刻造成騷動。（陳麒全攝）

日本男神山下智久暌違12年再度訪台，與「透明系女神」新木優子一同為主演新片《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》造勢，25日中午12點飛抵桃園機場，事前日方也大方公布班機歡迎大家共襄盛舉，吸引近700名粉絲到場追星，更有人前一晚就來機場等待，日方也出動10個工作人員，並派了8位台灣保鏢，陣仗排場驚人。

山下智久和新木優子經由快速通關，在商務中心休息約1個小時，等待一般通關的工作人員抵達後，又在13點18分時回到第二航廈入境大廳，2人一現身，現場便傳來陣陣尖叫聲，更有人狂喊山下智久的日文名，用台語道地大喊「哇愛你」，他們也不斷揮手向四周粉絲致意，更不忘看向上方2樓的粉絲，態度相當親民，新木優子還俏皮比了手指和臉頰愛心，第一次來台的她，更是一走出來就立刻被壯觀的場面嚇傻，停留約5分鐘，讓媒體們好好捕捉完畫面後，便在工作人員的保護下，搭上保姆車離開。

山下智久（右）、新木優子親民向粉絲揮手。（陳麒全攝）

新木優子（左）不忘向上方粉絲揮手致意。（陳麒全攝）

2人在6月中開啟亞洲巡迴宣傳，昨剛結束香港的行程，便馬不停蹄趕往台灣，此次在台預計停留4天3夜，於28日一早搭機離台，今一抵台稍作休息後，晚間也將出席在台北國賓舉辦的特別放映暨粉絲見面會，片商原定在今明2天各舉辦1場，2場共1400張票開賣後秒殺，決定在下周二（27日）加場，該場次也是馬上被搶購一空，可見他們的超高人氣。除此之外，明（26日）下午還將舉行記者會。

該片將於7月7日正式在台上映，改編自韓國人氣漫畫家NASTY CAT的網漫作品，由韓國愛情經典片《腦海中的橡皮擦》導演李宰漢執導，山下智久繼《電影版空中急診英雄》後，相隔5年再與新木優子合作，共譜唯美的愛情物語，片中分別飾演看不見的漫畫家與聽不見的女孩，展開了不可思議的同居生活。

38歲山下智久擁有《改造野豬妹》、《求婚大作戰》、《朝5晚9》等多部代表作，近年積極往海外發展，參演好萊塢電影《玩命大臨演》、HBO美劇《極地闇殺》以及Apple TV＋影集《神之雫》等，去年更全裸上陣演出Netflix夯劇《今際之國的闖關者》第2季，引發廣大討論。該片也是他相隔6年再演出浪漫愛情作品，挑戰患有視覺障礙的困難角色，更創作及演唱主題曲。

29歲新木優子小學5年級在街上被星探發掘，曾是「non-no」雜誌的專屬模特兒，2016年初次主演電視劇《愛愛外星人》，擁有清新氣質、精緻五官的她，因亮眼的外型備受矚目，被封為「透明系美人」，後來陸續參演《CRISIS 特別搜查隊》、《空中急診英雄3》等劇，也曾和國寶級帥哥吉澤亮共演浪漫喜劇電影《我是她的、俘虜》，此趟是她首度訪台。