目前正值荔枝盛產期，荔枝甜也好吃，許多人都很喜歡吃，但容易上火不宜吃太多，蕭如松藝術園區1日辦理荔枝醋、玫瑰荔枝酒製作親子活動，參與的大小朋友一邊剝荔枝，邊吃邊做，都感到很有趣。

園方表示，活動前特別將荔枝洗乾淨，讓參與民眾能夠品嚐荔枝也可以製作荔枝醋和玫瑰荔枝酒，小朋友邊吃邊做都感到很新鮮。

荔枝醋作法，將荔枝用剪刀剪下，保留蒂頭，避免清洗時水份進入果肉內，而後用麵粉洗淨、擦乾、剝殼，不用去籽。

放入荔枝肉，倒入陳年糯米醋，荔枝與陳年糯米醋的比例為1：2，倒入玻璃罐8、9分滿即可，預留氧氣發酵的空間，於蔭涼的室內角落保存靜置1個月兌水後可食用，開封後需於3個月內食用完畢，若置放冰箱可保存半年。

玫瑰酒作法，用麵粉洗淨、擦乾、剝殼，去籽備用。一層荔枝，一層冰糖，一層玫瑰，酒倒8分滿，貼標放在蔭涼處，7至10天可上色，冰糖融化。大小朋友在完成製作後，都很高興將自己所做的成品帶回家。

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