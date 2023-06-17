胡瓜搞笑示範遊戲。（民視提供）

胡瓜主持的民視《綜藝大集合》日前到嘉義太保，看著阿嬤們充滿活力的舞蹈挑戰讓胡瓜也技癢難耐，他化身「胡老師」要來示範「筋開腰軟破氣球」，胡瓜與籃籃頭、腰以及手等綁上「球棍」道具，用身體的擺動旋轉球棍擊破氣球，身體不協調又扭動的畫面滑稽又好笑。

胡瓜更是「猛男力」大爆發，不僅將籃藍扛起來，還躺在地上將球放在身上讓籃籃飛跳到身上把氣球坐破，痛得胡瓜大喊出來，讓旁人的人笑歪腰，滑稽又爆笑的表演讓現場歡呼聲連連，用盡全力的胡瓜更是在錄影現場累喘到連話都講不出來，敬業精神令人佩服。

錄影現場嘉義太保國中的角力隊要來示範平常的練習，選手們現場展現出行雲流水的技巧動作，讓藝人驚呼聲不斷，胡瓜語出驚人說：「很簡單啊！我來都可以。」主持群與來賓毫不猶豫地將胡瓜推上場，胡瓜驚嚇說：「沒人敢摔我。」要藉此脫身，誰料高壯的同學卻舉手表示：「我來幫瓜哥活動筋骨。」讓胡瓜慌張問同學：「你15歲的摔60歲一個的老人家像樣嗎？」