寧夏銀川一間燒烤店（21日）發生31死7傷的瓦斯爆炸事故，震驚全國。事故發生後，銀川市政府開展為期一個月的安全生產大排查大整治行動，令人意外的是，這次整治行動中卻關閉了銀川市圖書館，原因是該館體建築存在重大安全隱患，即日著令閉館。

據《網易新聞》經濟銀川市圖書館今日發布消息稱，經檢查發現，銀川市圖書館館體建築存在重大安全隱患，經請示上級主管部門同意，銀川市圖書館從今日起閉館，組織第三方專業機構對房屋整體建築結構和質量安全作進一步評估。

閉館期間，所有到館服務及線下活動暫停，銀川市圖書館微信公眾號發布的數位資源可正常使用，開館時間另行通知。

報導說，富洋燒烤店燃氣爆炸事故發生後，銀川宣布立即開展為期一個月的安全生產大排查大整治行動，聚焦燃氣、危險化學品、礦山、建築、交通運輸等重點領域，汛期、暑期、施工期等重點時段，由各分管副市長帶隊，各縣（市）區、園區主要負責人負責，連夜開展大排查大整治相關工作。