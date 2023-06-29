交通部今（29）日公布「台灣新車安全評等計畫（TNCAP）」第2批撞擊測試結果，其中TOYOTA COROLLA ALTIS獲5顆星評等，HONDA CR-V僅獲3顆星評等，主要是因為CR-V在全寬撞擊的後座保護力差及兒童保護上表現不佳。這也是TNCAP首次有車款獲得5星以下的評等。

交通部指出，今年3月30日公告TNCAP首批2車型TNCAP評等結果後，今日再公布TOYOTA COROLLA ALTIS及HONDA CR-V評等，詳見TNCAP專屬網站https://www.tncap.org.tw/SafetyRatings/。

四大安全領域得分率中，TOYOTA COROLLA ALTIS「成人保護」91％、「兒童保護」82％、「行人保護」84％及「安全輔助」68％，換算成星級評等是5顆星。

根據評等報告，ALTIS的側方立柱撞擊時，因肩部遭受較大側向撞擊力，導致胸部保護性能評為「不良」，其他項目中則獲得「優良」或「良好」評價。

HONDA CR-V「成人保護」73％、「兒童保護」52％、「行人保護」72％及「安全輔助」40％，換算成星級僅3顆星。

根據評等報告，CR-V的全寬撞擊試驗，後座乘客頭部及頸部保護性能評為「差」，胸部因遭受較大的安全帶張力，保護性能評為「差」；兒童保護的前方偏置撞擊試驗後，6歲兒童人偶胸部保護性能評為「尚可」，10歲兒童人偶頸部保護性能評為「差」，其他重要身體部位分別具有「優良」或「良好」保護效果。但10歲兒童人偶向前移動時，安全帶從肩上滑落影響束縛效果，因此被扣分。

有媒體提問，當初TNCAP成立時表示，測試方式有參考歐洲新車測試（UNCAP），但這次受測試的CR-V，在歐洲的測試分數和在台灣落差滿大的。四大安全領域裡，成人保護歐洲是93％、台灣只有73％；兒童保護歐洲是83％、台灣只有52％；行人保護歐洲是70％、台灣是72；安全輔助歐洲是76 ％、台灣只有40％。因此同樣都是CR-V，UNCAP給5顆星，台灣給3顆星。

執行測試的車輛安全審驗中心執行長周維果表示，國內導入國外車型，在國內組裝生產時 確實會考慮很多因素，在不同市場選擇不同規格或不同配備。車安中心也主動去了解，國外當時測試的那一部CR-V，跟國內銷售的有部分落差，這應該是星級評等產生差異的主要原因。

按照規劃今年會公布8個車型，交通部路政司長林福山預告，9月底還會公布FORD KUGA及FORD FOCUS 等2個車型的評等結果，第4季會再公布最後2款車型的評等結果。