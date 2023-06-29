歡慶學期結束！國中屁孩河邊燒課本 全被帶回警局 19:452023/06/29 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今（29）日下午17時許，淡水捷運站3號出口往淡水河邊，一群國中學生於淡水河邊焚燒期末結束的課本，消防人員獲報到場後只剩些許白煙。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（29）日下午17時許，淡水捷運站3號出口往淡水河邊，一群國中學生於淡水河邊焚燒期末結束的課本，消防人員獲報到場後只剩些許白煙。（翻攝畫面） 今（29）日下午17時許，淡水捷運站3號出口往淡水河邊，一群國中學生於淡水河邊焚燒期末結束的課本，因在河邊燃燒，陣陣白煙引起民眾報警，消防人員獲報到場後只剩些許白煙，淡水警方將焚燒課本的學生們帶回警局。至於詳細情況還待警方釐清。 錄取醫學系還來上補習班！他曝神邏輯 網笑：超乎想像 國家地理雜誌再裁員 解雇最後一批專職撰稿人 新竹女誤信YouTube投資廣告遭詐700萬 聯合警方一招釣出5車手 #河邊 #課本 #淡水 #警局 #帶回 也許您會感興趣 推薦閱讀 嘉市5高中職與美國高校「雙聯學制」台美雙文憑一次拿 13:142023/06/29 生活 婦人採芒果失足落水 岸邊這項設備救了她一命 11:232023/06/29 社會 豐富學童暑期活動 宜蘭市開辦「夏知研習營」 16:222023/06/29 寶島 基隆鶯歌溪大批魚「翻肚」 環保局解釋是這原因 12:222023/06/29 生活 鐵警斜槓「色影師」3女模控性騷 分局長現身道歉曝現況 12:272023/06/29 社會 陸C919飛上天 謝金河爆背後大隱憂：超乎想像 09:352023/06/29 財經 《盤中解析》網通、記憶體來「電」 台股躍回萬七 10:082023/06/29 財經 侯辦提汐止幼兒園餵藥案要賴辦道歉 賴辦竟是這樣回 13:292023/06/29 政治 啟用不到一年！高雄籬仔內公園傳柏油塌陷、軟墊空心 工務局回應了 16:092023/06/29 生活 中共中聯部長為一帶一路拜會義外長 義大利外交部超低調 11:042023/06/29 國際 職人帶孩子做麵包、插花佈置餐桌 豐富美學體驗 16:572023/06/29 生活 考完期末考太嗨？ 國中生衝淡水河畔點火燒課本慶祝 18:452023/06/29 社會 台南公幼拚招生！ 7月起逾9成園所開辦課後留園 19:362023/06/29 生活 美眾院軍委會主席率團訪台 陸外交部回應了 16:442023/06/29 兩岸 華爾街日報：北京用「美國技術」製間諜氣球 影像疑未傳回 15:092023/06/29 國際 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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