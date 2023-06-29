今（29）日下午17時許，淡水捷運站3號出口往淡水河邊，一群國中學生於淡水河邊焚燒期末結束的課本，消防人員獲報到場後只剩些許白煙。（翻攝畫面）

今（29）日下午17時許，淡水捷運站3號出口往淡水河邊，一群國中學生於淡水河邊焚燒期末結束的課本，因在河邊燃燒，陣陣白煙引起民眾報警，消防人員獲報到場後只剩些許白煙，淡水警方將焚燒課本的學生們帶回警局。至於詳細情況還待警方釐清。