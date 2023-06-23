大陸寧夏自治區銀川市燒烤店燃氣爆炸造成31死7傷慘劇，市長因此一重大災難公開向市民道歉。外界質疑燃氣爆炸造成重大傷亡，是否因為逃生與搶救過程有重大阻礙？據陸媒報導指出，燒烤店規模不大，且爆炸後兩旁樓房受影響有限，但店內客人卻死傷慘重，懷疑可能是2樓改裝為KTV密閉包廂，以致客人無法逃生，消防人員也難以進行搶救。初步統計結果發現，包廂內客人無一生還，現場慘狀怵目驚心。

大陸寧夏自治區銀川市興慶區一家燒烤店於21日晚間發生燃氣爆炸事故，已致31人死亡，另有7人仍在醫院治療。爆炸事故具體原因正在調查，銀川市長陶少華在新聞發布會上公向市民鞠躬致歉，同時全市也為此開展一個月安全生產大排查整治行動。

銀川市長陶少華在新聞發布會上公向市民鞠躬致歉。（圖／網易新聞）

據《網易新聞》報導，這家位於銀川市興慶區民族南街富洋燒烤店的操作間液化石油氣（煤氣罐）洩漏引發爆炸。現場目擊者王女士表示，「爆炸時，威力很大，滿街道飛出玻璃碎片，燒烤店後方的牆壁炸沒了。」另一位目擊者稱，「一樓的煤氣罐煤氣洩漏爆炸，引起2樓的燃氣管道2次爆炸，據說2樓一個也沒救出來。」

同一條街社區的業主李先生說，「事故現場就在我家旁邊，一樓在爆炸中損壞嚴重，直接沒法進行救援，救援人員只好通過消防梯從2樓救援，抬著傷者走消防梯。」「據說不少人困在2樓不能快速逃生。爆炸後，燒烤店很快就起火了。」其他在現場的民眾對媒體表示，「樓梯炸沒了，消防樓梯和通往一樓的樓梯都炸沒了，後面也起火了。」「二樓是KTV包間，密閉的，所以也沒辦法跳窗逃離。」

銀川燒烤餐廳2 樓改為密閉式包廂，窗戶全部封死，爆炸發生後賓客無法逃生，2 個包廂內賓客無人生還。圖為消防人員從窗外拆除包廂進行搶救。（圖／都市快報）

陸媒指出，涉事的燒烤店號稱是「音樂餐廳」，在該燒烤店的官方視頻帳號裡顯示，店的裝修比較考究，大部分是大包間。

報導說，根據事後公安、消防部門詢問筆錄指出，爆炸前一個小時有工作人員聞到煤氣洩漏，發現是液化氣罐閥門壞了，於是廚房主管去買了閥門回來更換，在更換過程中發生爆炸。

燒烤餐廳規模雖小，爆炸之後現場濃煙很大，許多人從燒烤店被抬出時已經失去意識。（圖／新華社）

銀川燒烤店爆炸事故後，外界也質疑為何在聞到煤氣味道時未先疏散客人並打開窗戶通風，由專業人員上門置？顯然是店內工作人員未按規定操作。而且發現氣閥故障時未尋求專業人員更換，以致發生爆炸事故。

另據《澎湃新聞》引述現場參與搜救人員指出，該餐廳規模雖小，但現場情況比想像嚴重得多。爆炸之後現場濃煙很大，許多人從燒烤店被抬出時已經沒有意識，目測其中一些人燒傷並不嚴重，一位參與搶救傷者的知情人士表示，死亡人員多為窒息死亡。

發生爆炸的燒烤餐廳規模不大，卻死傷慘重，據稱是２樓的包廂將窗戶封死，賓客在爆炸失火時無法逃生。（圖／新華社）

報導引述現場民眾表示，燒烤店1樓煤氣罐發生爆炸後，將1樓與2樓樓層之間的樓梯炸毀，在樓上用餐的人無法第一時間疏散與逃生。加上2樓設置KTV包廂，窗戶被封堵，燃燒煙火竄上2樓，導致大量被困住的人員窒息死亡。經媒體現場調查發現，2樓包廂數間，大包廂可以容納12-18人，小包間可以容納4-7人，客人人數較多，而且無一生還。

報導說，今年5月31日銀川還進行了「安全生產月」啟動儀式，打出重大事故隱患專項排查整治組合拳，檢查懷遠路等重點區域餐飲場所1005家，抽查燃氣供氣企業加氣站20餘次。但這些動作顯然是官樣文章走過場，經不起一場意外災難的考驗。