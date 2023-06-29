高雄萬豪酒店皇豪中餐廳，遵循傳統古法，推出道地片皮鴨四吃，包括油香片鴨、酸爽檸檬糖蘸鴨、鮮味XO醬炒鴨絲到鴨翅煲湯，每一道都是經典之作，讓老饕們細細品味經典的好滋味。而其中兩道佳餚，以檸檬入味，成為美味關鍵，去油解膩，增添酸香口感。

皇豪中餐廳選整隻上等宜蘭櫻桃鴨，每隻約重達5斤，表皮以黃金比例發酵調配的麥芽糖水均勻上色，為高雄飯店業唯一掛在烤爐內以桃心木炭火燻烤而成之烤鴨。（柯宗緯攝）

皇豪中餐廳選整隻上等宜蘭櫻桃鴨，每隻約重達5斤，表皮以黃金比例發酵調配的麥芽糖水均勻上色，為高雄飯店業唯一掛在烤爐內以桃心木炭火燻烤而成之烤鴨，歷經3天熟成，色澤紅潤晶亮。

第一吃「青瓜季蔥鴨捲餅」，烤鴨師傅陳吉南展現精細刀工，將片皮鴨的厚度維持0.2公分，油亮的鴨皮貼合半透明的豐腴鴨油，裹上秘製甜麵醬包入手擀餅皮中，放上四季蔥段與青瓜，入口酥香油潤。（柯宗緯攝）

第一吃「青瓜季蔥鴨捲餅」，烤鴨師傅陳吉南展現精細刀工，將片皮鴨的厚度維持0.2公分，油亮的鴨皮貼合半透明的豐腴鴨油，裹上秘製甜麵醬包入手擀餅皮中，放上四季蔥段與青瓜，入口酥香油潤。另一道「檸檬糖蘸片皮鴨」，師傅將台灣三溫糖輕撒在檸檬片上，增香減油、酸香爽口。

第二吃「XO醬彩蔬炒鴨絲」係以XO醬快炒鴨肉絲及紅椒、茭白筍等時蔬，鍋氣十足，包捲生菜一同食用別具一番風味。第三吃為「玫瑰蘇梅醬鴨腿」，鴨肉的鮮甜融合玫瑰的芬芳與紫蘇梅的酸甜，清爽解膩。

高雄萬豪酒店皇豪中餐廳，遵循傳統古法，推出道地片皮鴨四吃。（柯宗緯攝）

最後一吃是整場烤鴨宴的精華-「四季明火品鴨湯」，由精通粵菜的池一明主廚執掌，以鴨翅佐鴨下水煲湯，燉煮至骨肉分離，鴨肉細嫩不柴，特色之處在於湯品因應節令加入當季食材：春季薏米冬瓜，夏季檸檬酸菜，秋季荔芋椰青，冬季麻油珍菌，四季風味各有千秋。片皮鴨四吃每套3080元＋10％，須提前24小時電話預訂，訂位專線：(07)559-6910