貓茶町「炭培烏龍觀音霜淇淋」，95元。（貓茶町提供／朱世凱台北傳真）

味全萬丹鮮乳挺在地酪農，美味口感獲得2023年世界品質評鑑大賞金獎。（味全提供／朱世凱台北傳真）

融入本土滋味的美食總是讓人購買慾大增，看好不少消費者力挺在地的心情，新品也多標榜道地美味。貓空知名伴手禮店「貓茶町」，在微風台北車站正式設櫃，一口氣將品牌超過10多種的人氣茶甜品、伴手禮、霜淇淋於櫃點上展售，即日起至7月底前，多樣商品還推優惠折扣或是加碼送茶霜淇淋，體驗貓空有名茶香。味全則長期推動特色酪農，以品牌力發展萬丹特色，榮獲國際金獎肯定。

貓茶町微風台北車站櫃，將品牌經典、暢銷品項齊聚，包括貓茶町與臺北市立動物園合作打造的「茶曲奇餅乾」禮盒(售價390元) ，目前還推出2盒750元優惠。另「鐵旺酥」(售價400元8入／600元12入) 方方正正、褐金飽滿的外型，嚴選臺灣土鳳梨入餡，加入木柵鐵觀音茶，完美結合餅皮，去除傳統鳳梨酥既定的油膩滑嘴，內層特別加入蔓越莓果乾以及高纖核桃，咬上一口，不僅有茶香餘韻回甘在口，還有微酸果乾與脆口核桃多層口感，目前有一次購買3盒8入或2盒12入折100元活動。

此外，喜歡包種茶清香中帶點花香的人，也可選「包種茶奶油酥餅」(售價440元8入) ，選用貓空在地茶農的文山包種，做出獨特具有茶風味的奶油酥餅，層層酥脆的餅皮搭配濃醇麥芽香，軟嫩的茶糖餡加上酥餅的奶香味，一吃永難忘的好滋味，目前還推出特價每盒400元，一次購買2盒780元優惠。購買以上3種禮盒任一盒，即可加碼招待也是貓茶町經典茶霜淇淋乙支(售價95元) 。

挺在地美味的還有味全，品牌多年前與萬丹當地酪農合作，不少農家從第一代開始發展、有些甚至已傳承到第三代。硬體設備與飼養技術隨時間持續進步，為了呈現這最在地的好品質，萬丹鮮乳堅持每日以專車至酪農家收乳後直送產線，經嚴格檢驗後的生乳，透過專管專線、採脂肪無調整製程限量生產。在2023年世界品質評鑑大賞舞台上，萬丹酪農戶限定鮮乳以在地新鮮、特有純淨香濃初試啼聲，經過80位評審嚴格評選、多項參數指標評比，最終獲得金獎肯定。